Educația online vine cu riscuri crescute de atacuri cibernetice De la debutul pandemiei, 1.2 miliarde de elevi din peste 180 de țari au fost afectați de inchiderea școlilor și, implicit, de trecerea acestora in sistem online sau hibrid. In afara lipsei de echipament pentru desfașurarea orelor la distanța, elevii și cadrele didactice trebuie sa fie pregatiți pentru o noua provocare: un eventual atac cibernetic. Chiar daca majoritatea școlilor se deschid de luni, 8 februarie, online-ul ramane o realitate pentru aceia care vor face cursuri in sistem hibrid. Metaminds, compania locala specializata in securitate cibernetica, prezinta cele mai des intalnite forme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

