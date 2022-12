Educația și asigurarea accesului elevilor la un sistem de invațamant de calitate reprezinta o prioritate permanenta pentru Consiliul Județean Ilfov, care a aprobat, in acest an, construirea și modernizarea de școli, gradinițe și sali de sport. “Ferm convinși de necesitatea imbunatațirii calitații educației, a accesului la educație și, in special, a educației primare la copii, […] The post Educația, o prioritate pentru Consiliul Județean Ilfov in 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .