Cum se poate preda aceasta materie? Disciplina „Educație juridica” se poate preda in mod formal ca materie opționala in cadrul CDȘ – curriculum la decizia școlii. Poate fi vorba de o disciplina de sine statatoare cu titlul „Educație juridica” sau „Elemente de drept”, ori un modul impreuna cu o alta materie in cadrul unei discipline mixte, cum ar fi „Educație juridico-economica”, „Educație financiara și juridica” etc. Ce este CDȘ? Potrivit art. 65 din Legea nr. 1/2011 privind educația naționala, materiile sunt obligatorii (cele din trunchiul comun) și opționale (cele la decizia școlii). Disciplinele…