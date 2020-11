Educația este o componentă importantă a dezvoltării și implementării tehnologiei 5G Revoluția 4.0 continua in prezent, la nivel global, prin implementarea tehnologiei 5G. In unele regiuni implementarea este mai avansata, in altele mai puțin, dar per total oricum se merge inainte. Pe langa echipamentele necesare pentru noua tehnologie, este nevoie și de oameni, care sa preia noile slujbe care apar odata cu necesitațile tehnologice. Liderii industriei de profil s-au pregatit deja pentru aceasta situație. Huawei, spre exemplu, are incheiate parteneriate cu 900 de universitați din intreaga lume, inlusiv din Romania, pentru a pregati viitorii ingineri și specialiști. „Investim peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

