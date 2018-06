Educaţia băieţilor: Unde greşesc mamele? Dar taţii? Care sunt cele mai frecvente greseli in educatia baietilor pe care le fac mamele? In primii ani de viata mama e totul, nu-i asa? Ea este dragoste, ea este hrana, ea este zambet, ea este incredere, ea este siguranta. Ea daruieste si se daruieste. Mama tinde sa se vada in aceasta pozitie de ,,stalp" si ,,far" pentru tot restul vietii. Baietii insa cresc. Si este bine ca ei cresc. Nevoile lor se transforma: sugarul devine copil mic ce este extrem de mobil si dornic de explorare. Copilul mic devine copil mare ce merge la gradinita si la scoala si interrelationeaza pe orizontala si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

