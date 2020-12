Stiri pe aceeasi tema

- „EDUCAȚI PENTRU VIAȚA” este proiectul național inițiat de Asociația Naționala a Antreprenorilor (ANAA), impreuna cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA) și Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și este menit sa susțina educația ca fundament național…

- Seria consultarilor cu partidele politice pentru proiectul Pactul pentru Munca a debutat cu dezbaterea alaturi de Uniunea Democrata Maghiara din Romania-UDMR, reprezentata de Președintele partidului, domnul Kelemen Hunor și a doamnei deputat Csep Eva-Andrea, secretar al comisiei pentru munca și protecție…

- Boardul PPM, format din reprezentanți ai Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), Confederația Patronala Concordia, Confederația Patronala din Industria Romana (CONPIROM), Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii…

- Proiectul PACTUL PENTRU MUNCA (PPM) este tot mai aproape de concretizare. Dupa o serie de dezbateri care au avut loc in ultimii doi ani in cele mai mari centre economice și universitare din țara, in urmatoarea perioada vor avea loc intalniri cu reprezentanții tuturor partidelor politice pentru a discuta…

- “Creșterea pensiilor cu 40% este nesustenabila in contextul pandemic dat, iar iresponsabilitatea parlamentarilor care au votat aceasta majorare va conduce pe viitor la o povara bugetara greu de acoperit”, este de parere președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina…

- Cadrele didactice, cat și personalul didactic auxiliar și nedidactic, din invațamantul de stat și particular, vor primi un stimulent de risc in cuantum de 2.000 de lei, respectiv 1.500 de lei lunar, conform unui proiect de lege inițiat de PSD și adoptat luni de Senat. Proiectul a fost inițiat recent…

- Pandemia de coronavirus a cauzat schimbari majore in toate domeniile, in special in sfera educationala, avand un impact semnificativ asupra modului de predare si invatare, potrivit unui comunicat al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin, remis, luni, AGERPRES. Practic,…