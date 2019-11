Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca si-a depus demisia din functie. Prefectul le-a multumit ziaristilor pentru colaborare si a declarat ca, in perioada urmatoare, va decide daca revine pe postul pe care l-a ocupat in cadrul Directiei…

- Viorica Dancila a precizat ca nu va face niciun pas in spate, amintind ca a fost aleasa in urma unui Congres PSD. „Dupa cum știți am fost aleasa prin Congres. Raman la șefia PSD. Nu am cum sa fac un pas in spate și nu voi face un pas in spate. Nu imi reproșez nimic. Am ținut dupa alegerile…

- Deputatul Marian Cucsa a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca Biroul Politic Central al ALDE a decis schimbarea lui din functia de presedinte al filialei ALDE Timis. Cucsa a tras un semnal de alarma si a cerut stoparea abuzurilor din ALDE si a subliniat ca practic a fost demis "din functia de presedinte…

- „In temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prim-ministrul emite prezenta decizie. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Mihai Cristescu se numește in funcția de secretar de stat la Ministerul…

- Prefectul județului Bacau și-a anunțat demisia pe Facebook, dupa ce ALDE a ieșit de la guvernare. In ceea ce privește structurile locale, conducerea ALDE susține ca alianța cu PSD ar putea fi menținuta. Prefectul Maricica Coșa (centru)Conducerea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ”Aseara, cu ocazia anunțului demisiei din funcția de consilier onorific al prim-ministrului, au venit in vizita la mine pe pagina oficiala elitele, exponenții omului nou, cel degraba denunțator de coprofagi. Marturisesc ca mi-a venit greu sa țin pasul cu nivelul intelectual ridicat al discuțiilor,…

- Alexandru Coita a anunțat, luni seara pe Facebook, ca i-a transmis premierului Viorica Dancila demisia din funcția de consilier onorific. El a explicat ca a luat decizie fiindca vrea sa evite angajarea Guvernului in anumite opinii și puncte de vedere pe care le-ar putea exprima in spațiul public, scrie…

- „Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am înregistrat la Secția pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura. În toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut și am crezut în ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei…