Ministrul Sportului, Eduard Novak, a reactionat dupa ce Federatia Romana de Gimnastica a facut apel la donatii din lipsa de fonduri pentru participarea sportivilor la competitii internationale, precizand ca forul va primi bani la rectificarea bugetara, conform news.ro.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a reacționat dupa ce Federația Romana de Gimnastica a anunțat ca nu au suficiente resurse pentru a participa la Campionatele Europene și Mondiale de gimnastica artistica din acest an. Intr-un mesaj postat pe Facebook, oficialul spune ca Federația va primi o suma mai…

Federatia Romana de Gimnastica anunta, vineri, ca nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele Europene si Mondiale de gimnastica artistica din acest an, intreceri care reprezinta etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, si solicita donatii pe internet,…

Federatia Romana de Gimnastica anunta, vineri, 11 martie, ca nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele Europene si Mondiale de gimnastica artistica din acest an, intreceri care reprezinta etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, si solicita donatii…

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat joi, in timpul unei vizite in Arad, ca 60 de sportivi din lotul national de kaiac-canoe al Ucrainei vor fi gazduiti in Romania, la baza Navasart, in urmatoarea perioada, pana la incheierea conflictului armat din tara vecina, potrivit Agerpres.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a postat un mesaj pe Facebook, in care aduce un omagiu femeilor din intreaga lume, cu ocazia zilei de 8 martie, si le numeste Supereroine, conform news.ro.

Fosta gimnasta Ecaterina Szabo va face parte din echipa de consilieri a ministrului Sportului, a anuntat Eduard Novak pe pagina sa de Facebook, anunța Agerpres.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) saluta si sustine decizia Guvernului si a ASF de a plafona preturile politelor RCA, dupa cererea transportatorilor, in acest sens.