Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, duminica, la Sangeorgiu de Mures, ca sistemul actual al educatiei pentru sport este unul deficitar si ca in perioada urmatoare vor fi schimbari majore, intrucat deja au avut loc discutii cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.



"Sistemul actual al educatiei pentru sport este unul deficitar si, impreuna cu ministrul Educatiei, domnul Cimpeanu, am avut discutii pe aceasta tema, este foarte deschis si, cu siguranta, in urmatoarea perioada vom aduce niste schimbari majore. Totodata, vom implica si cluburile noastre departamentale,…