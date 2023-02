Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Novak, ministrul tineretului și sportului, a ramas fara permisul de conducere, dupa ce a pierdut procesul cu IPJ Brașov. El trebuie sa plateasca și o amenda consistenta, conform Fanatik.ro. Citește și: Profesorii vor primi salarii mai mari cu pana la 8%, iar personalul nedidactic cu 10% Incidentul…

- Eduard Novak, 46 de ani, ministrul sportului, a ramas fara permis de conducere pentru o perioada de 90 de zile. Conform Fanatik, Novak a fost surprins pe 3 iunie 2022 conducand cu o viteza de 148 km/h pe șoseaua de centura a Brașovului, unde limita maxima este de 90km/h. Potrivit sursei citate, ministrul…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a cerut in instanta anularea hotararii prin care Universitatea Babes Bolyai a decis sa-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizata de acuzatii de plagiat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Cu mare regret putem confirma ca Ken Block a decedat astazi (luni -n.r.) intr-un accident de snowmobil”, a precizat Hoonigan intr-un comunicat postat pe Instagram. „Ken a fost un vizionar, un pionier și o icoana. Și, cel mai important, un tata și un soț. Ne va fi incredibil de dor de el”, se mai arata…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a cerut magistratilor Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanta a admis cererea formulata si a decis ca sentinta fostului edil, in urma contopirii celor…

- Eduard Novak (46 de ani), ministrul Sportului, este acuzat de Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) ca a condus in interes personal o mașina a instituției deși aceasta nu este adaptata persoanelor cu dizabilitați, el avand piciorul drept amputat, inlocuit cu o proteza. Ministrul este acuzat ca…

- Eduard Novak, ministrul Sportului, are dosar penal. Potrivit informațiilor Sindicatului Național Sport și Tineret (SNST), ar fi incercat sa mușamalizeze un accident ascunzand, in urma cu un an, in garaj, mașina ministerului pe care ar fi avariat-o in trafic. Mai mult, in acel moment, acesta nu ar fi…

- Federatia Romana de Hochei pe Gheata a reactionat, vineri, printr-un comunicat, dupa ce in aceasta saptamana ministrul Sportului, Eduard Novak, a calificat situatia forului drept “dezastru total”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…