- Comitetul de organizare Paris 2024 a prezentat podiumurile pentru ceremoniile de premiere ale caștigatorilor Jocurilor Olimpice și Paralimpice. Jocurile Olimpice se desfașoara in perioada 26 iulie - 11 august și Jocurile Paralimpice intre 28 august - 8 septembrie 2024.

- Ultimul sportiv roman care a obținut calificarea la ediția 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris este canotorul Mihai Chiruta. The post LOTUL OLIMPIC Romania are 86 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris first appeared on Informatia Zilei .

- Oleg Matitin, care a spus ca Rusia nu trebuie sa boicoteze Jocurile Olimpice 2024, a fost demis din funcția de ministru al Sportului, iar ministerul rus de Externe a criticat dur Comitetul International Olimpic (CIO) pentru condițiile impuse sportivilor ruși care vor sa participe la evenimentul de la…

- Mureșeanca Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, vor servi pentru istorie la Jocurile Olimpice din 2024. Odata cu apariția clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora, care se afla pe locul 8 mondial, medaliata cu bronz la ultima ediție a Jocurilor Europene a obținut…

- Jucatorii de tenis de masa Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Odata cu aparitia clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora (#8 mondial) medaliata cu bronz la ultima editie a Jocurilor Europene a obtinut oficial…

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…

- O serie de locuri emblematice ale Jocurilor Olimpice de la Paris din 1924 au fost redenumite de-a lungul anilor dupa legendele sportului francez: Yves du Manoir, Georges Vallerey, Jacques Anquetil, potrivit news.ro Un secol mai tarziu, cu patru luni inainte de Jocurile din 2024, aceste locuri ale…