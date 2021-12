Ministerul Sportului va finanta incepand cu 2022, pentru prima oara, academiile de copii si juniori ale cluburilor de fotbal din Romania, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Eduard Novak. “Ma asteptam la performante mai bune ale lotului national de fotbal. In 2022 ne dorim foarte mult sa finantam academiile de fotbal de copii si juniori afiliate FRF. Cine are cluburi de copii si juniori prin Federatia Romana de fotbal o sa finantam aceste academii”, a declarat Novak. El a precizat ca Federatia Romana de Fotbal va fi finantata in baza cererilor depuse de catre cluburile care…