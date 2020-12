Eduard Novak: Anul 2021 va fi al reconstruirii, al curajului! Eduard Novak, noul ministru al Tineretului și Sportului, a declarat ca a avut emoții foarte mari la votul de investitura, dar acum spera ca 2021 sa fie anul „reconstruirii”. Noul ministru al Tineretului a facut declarația pe Facebook. „Emotii uriase astazi la votul de investitura. Sunt onorat pentru increderea acordata! Noua titulatura, cea de ministru al Sportului deschide un nou drum, iar provocarile sunt combustibil pentru mine. Anul 2021 va fi anul reconstruirii, al curajului. Vom recladi acolo unde este nevoie, pentru a reveni cu totii la ceea ce iubim. Disciplina oferita de ciclism si patinaj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

