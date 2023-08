Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul CRIMINAL care a curmat trei vieți pe DN1, langa Santimbru a fost ARESTAT PREVENTIV Șoferul CRIMINAL care a curmat trei vieți pe DN1, langa Santimbru a fost ARESTAT PREVENTIV Tanarul de numai 19 ani care a curmat viețile a trei baieți in urma unui accident ingrozitor de mașina, dupa ce a condus…

- La acest moment, traficul pe Podul Prietemiei din PTF Giurgiu este blocat pe ambele sensuri ca urmare a unui eveniment rutier. La fata locului se intervine pentru remedierea situatiei si redeschiderea traficului rutier.Potrivit Politiei de Frontiera, in aceasta dimineata, in jurul orei 03:00, un autocamion…

- Soferul in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri in accidentul rutier de la 2 Mai a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecatoria Mangalia a luat decizia, insa nu este definitiva, scrie news.r o. Judecatoria Mangalia a decis sa admita propunerea de arestare preventiva formulata de procurori…

- Accident rutier pe autostrada A1 Sibiu-Boița: Doua persoane, ranite, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat intr-un stalp Accident rutier pe autostrada A1 Sibiu-Boița: Doua persoane, ranite, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat intr-un stalp Doua persoane au fost ranite dupa un accident rutier…

- Patru tineri au fost victimele unui accident rutier, noaptea trecuta, pe DJ 206 B, in localitatea Cotești. Potrivit IPJ Vrancea, cei patru se aflau intr-o mașina, iar șoferul era baut. „In cursul nopții trecute, in jurul orei 02:20, am fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ…

- Aseara 27 iulie, la ora 22.20, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați despre faptul ca pe D.J. 109 F, intre localitațile Ocna Șugatag și Budești, s-a produs un accident rutier. La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism rasturnat intr-un șanț și pe conducatorul acestuia, un barbat…

- O tanara de 15 ani a murit, miercuri dimineața, intr-un accident rutier grav in Teleorman. Adolescenta se afla in mașina cu alți patru tineri, care au ajuns la spital in stare critica, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un tren.