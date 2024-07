Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul roman de tenis de masa Eduard Ionescu a reusit o victorie spectaculoasa in fata nigerianului Quadri Aruna, cu scorul de 4-3 (8-11, 9-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 13-11), sambata seara, in prima runda a probei masculine de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

- Chiruta a fost cronometrat cu timpul de 6 min 51 sec 51/100, fiind urmat de croatul Damir Martin, 6 min 54 sec 83/100, potrivit Agerpres.Mihai Chiruta, debutant la Jocurile Olimpice, va evolua in sferturi pe 30 iulie, de la ora 11:10.

- Jucatorul sirb de tenis Novak Djokovic nu va locui in satul olimpic impreuna cu echipa naționala in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza Relevo, citind un membru al delegației sirbe. „Speram ca Novak va ajunge [la Paris] in zilele urmatoare, deși nu va locui la vila noastra”, a declarat…

- Atletul cugirean Vasile Harjoc, campion național la +65 ani la maraton și deținator al mai multor recorduri naționale ale categoriei sale de varsta, face turul Europei pe bicicleta. Acesta luat startul pe 1 iulie 2024 la București, iar joi a facut un popas in Alba Iulia. Intenționeaza sa ajunga la Paris,…

- Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu s-au calificat in proba de simplu masculin a intrecerilor de tenis de masa de la Jocurile Olimpice 2024, gratie pozitiilor ocupate in clasamentul mondial. Romania va avea cinci reprezentanți la tenis de masa in concursul olimpic de la Paris, dupa ce Eduard Ionescu a…

- Sportivii Ovidiu Ionescu, locul 45 mondial, si Eduard Ionescu, numarul 72 mondial, vor participa in proba de simplu la Jocurile Olimpice de la Paris, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Tenis de Masa, potrivit news.ro

- Romanca Irina Begu s-a calificat in turul trei la turneul de tenis Masters 1000 de la Roma. Begu a intalnit-o in turul doi pe Oceane Dodin, ajunsa pe tablou ca lucky loser, dupa retragerea favoritei numarul patru, Elena Rybakina. Irina Begu a trecut mai departe profitand de abandonul franțuzoaicei.…

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…