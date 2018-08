Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General s-au autosesizat si au deschis un dosar penal dupa ce Darius Valcov a publicat protocolul secret semnat de Ministerul Public si SRI. Valcov e acuzat ca a incalcat articolul 305 din Codul Penal ce vizeaza neglijenta in pastrarea informatiilor. Directorul SRI, Eduard…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, l-a contrazis pe purtatorul de cuvant al SRI, spunand ca mai degraba protocolul secret prezentat de Darius Valcov, intre PG și SRI, nu exista la comisia parlamentara."Nu am vazut nici la Directia juridica, nici la comisie Am avut totuși 65 de protocoale…

- Directorul SRI Eduard Hellvig a avut, sambata, o discutie telefonica cu premierul Viorica Dancila, in cadrul careia i-a transmis ca toate datele si informatiile detinute de Serviciu au fost transmise operativ structurilor MAI, inclusiv Directiei Generale Management Operational, anunta SRI.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, joi, o intrebare catre directorul SRI, Eduard Hellvig, deprre implicarea ofiterilor SRI in cecretari penale si daca este de acord cu acest lucru. In 2016 trebuiau sa iasa oamenii in strada ca s-a dat OUG ca s-a terminat codul penal? Nu am auzit…

- "Este regretabil faptul ca se incearca atragerea Serviciului Roman de Informatii intr-o zona a speculatiilor prin afirmatii false, acuzatii nefondate si calomnierea cadrelor Serviciului. SRI condamna ferm aceste incercari de denigrare a institutiei si ii asigura pe partenerii interni si externi ca va…

- SRI a transmis ca se incearca denigrarea și atragerea serviciului secret intr-o zona a speculațiilor prin afirmații false. Directorul instituției, Eduard Hellvig, susține ca Serviciului Roman de Informații nu este implicat in niciun fel de jocuri de putere.

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), semnat in anul 2009, anunta Serviciul.