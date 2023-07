Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…

- Daca Occidentul va ajuta Ucraina cu avioane de lupta F-16 ar fi „un pericol serios de a tari NATO intr-un conflict armat” cu Rusia, iar aeronavele vor fi distruse, a avertizat vineri liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a sugerat ca Moscova ar putea lovi bazele unde se afla aceste aeronave, chiar…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin a anuntat moartea unui voluntar american angajat in lupta alaturi de trupele Kievului, in estul Ucrainei, relateaza AFP. Intr-o inregistrare video distribuita de catre bloggeri militari rusi, Evgheni Prigojin arata marti cadavrul unui militar despre…

- Presedintele Curtii Supreme din Ucrainei, Vsevolod Kniaziev, a fost retinut pentru ca ar fi primit o mita de aproximativ 3 milioane de dolari, a informat publicatia ucraineana Ukrainska Pravda pe 15 mai, citand surse judiciare, conform Kyiv Independent. Biroul National Anticoruptie si Parchetul Specializat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Administrația Biden a anunțat, luni, ca Rusia a pierdut peste 100.000 de militari – morți și raniți – in cadrul ofensivei de iarna din Ucraina declanșate in luna decembrie a anului trecut. Numarul „uluitor” de pierderi inregistrate de armata rusa in ultimele cinci luni reprezinta un semn clar ca acțiunile…