- "Eu am fost foarte atent, nu am fost neglijent si documentul nu a fost alterat", a declarat Valcov la B1 TV.El a mai sustinut ca 90% din presa romaneasca stia de existenta acelui document, despre care a spus ca o persoana, a carei identitate nu a precizat-o, i l-a lasat "pe prag"."Aceeasi…

- Dosarul penal a fost deschis dupa ce Darius Valcov a incalcat articolul 305 din Codul Penal, privind vizeaza neglijenta in pastrarea informatiilor. Parchetul General s-a autosesizat si procurorii au deschis un dosar penal dupa ce consilierul premierului Dancila a publicat protocolul secret dintre Ministerul…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, referitor la cele doua protocoale din 2016, ca acestea arata incercarile serviciilor de a-si subordona Justitia si spune ca semnatura lui Eduard Hellvig pe ele naste indoiala, cerand comisiei SRI sa cheme conducerea Serviciului la audieri.

- Procurorii de la Parchetul General s-au autosesizat si au deschis un dosar penal dupa ce Darius Valcov a publicat protocolul secret semnat de Ministerul Public si SRI. Valcov e acuzat ca a incalcat articolul 305 din Codul Penal ce vizeaza neglijenta in pastrarea informatiilor. Directorul SRI, Eduard…

- La ora 20.00, directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, va sustine o declaratie de presa la sediul central al SRI, aflat pe Bulevardul Libertatii, nr 14.Declarația lui Hellvig vine in contextul in care in spațiul public au aparut doua protocoale incheiate de SRI și Parchetul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, cu privire protocolul incheiat intre SRI si Parchetul General ca nu crede ca sefii celor doua institutii, Eduard Hellvig, respectiv Augustin Lazar, au semnat ceva ilegal. "Avand in vedere ca este un protocol semnat de procurorul general Lazar si de directorul…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, a afirmat, vineri, dupa ce a facut verificari, ca protocolul secret prezentat de Darius Valcov, intre PG și SRI, nu exista la comisia parlamentara și a cerut Serviciului sa-i puna la dispoziție atat protocolul, cat și actul de denunțare, transmite Mediafax.”In…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009. Serviciul Roman de Informații a trimis, in cursul…