Stiri pe aceeasi tema

- Prezent marți, 25 iunie, la expoziția deschisa la Muzeul Sportului Argeșean, prilejuita de implinirea a 45 de ani de cand FC Argeș a cucerit cel de-al doilea titlu de campioana a Romaniei, Vasile Florescu, fost fotbalist și antrenor la echipa din Trivale, a vorbit din nou despre legendarul Nicolae Dobrin,…

- La cei 87 de ani pe care-i are, Vasile Florescu, fost fotbalist și antrenor la FC Argeș, se ține foarte bine. Prezent marți, 25 iunie, la expoziția deschisa la Muzeul Sportului Argeșean, dl Florescu ne-a vorbit despre inceputurile sale cu echipa Dinamo Pitești (transferata in 1959 de la București; fusese…

- Administratia Naționala de Meteoologie a emis o atenționare de caniula pentru apropate jumatate din țara, valabila pentru ziua de astazi. Valul de caldura va persista in Banat, in nord-vestul și nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum și in zona continentala a Dobrogei. Disconfortul termic se va…

- Un alt eveniment rutier a avut loc miercuri, 12 iunie, la orele pranzului, in Argeș. Este vorba despre un accident produs in comuna Baiculești, in care au fost implicate un autotren și un autoturism. Citește și: Amenzi in Trivale pentru gunoi aruncat aiurea. Cate 800 de lei de persoana! In urma sesizarii,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu l-au trimis in judecata pe vloggerul și artistul Dorian Popa dupa ce, in toamna anului trecut, a fost prins de polițiștii rutieri conducand sub influența drogurilor, potrivit Gandul.

- Cațiva dintre marii noștri „intelectuali” recunosc, chipurile, fair-play ca Romania nu a produs nimic cu adevarat semnificativ din punct de vedere cultural. Am mai scris, pe scurt, despre acest subiect, dar astazi aș dori sa aprofundam și chiar sa comparam exemple concrete. Nicio antologie de poezie…

- O mireana suceveana este framantata de gandul ca ce o sa pațeasca daca la spovedanie nu marturisește un pacat de rușine. ”Un gand la care raspuns nu ii dau de cap. Daca o persoana se spovedește și nu marturisește un pacat din rușine, prin urmare se impartașește cu nevrednicie. Nu va lua Euharistia spre…

- E Andreea Șovan și Andrea Petrila. Cu un „e”. Dar și cu doi de „e”. E in multe feluri – și nu doar pe afișe sau in documente, ci și in viața! E creativa, e generoasa, e deschisa și atenta, e discreta și cu bun simț. E curajoasa și uneori naiva. E profunda și despica firul in multiplu de patru. E o explozie…