Stiri pe aceeasi tema

- 20Cand vedem un francez care are o cocarda roșie sau o panglica roșie subțire la rever, știm ca guvernul sau i-a recunoscut o fapta remarcabila. Știm ca a fost recompensat cu Legion d’Honneur sau Legiunea de Onoare. In timpul Revoluției Franceze au fost abolite toate ordinele și decorațiile regimului…

- Piața de carți la nivel global a incheiat 2020 cu o cifra de 85.9 miliarde de dolari. In 2020 s-au livrat peste 750 milioane de carți in USA cu o cifra de 37 miliarde de dolari in vanzari. Vanzarile de carți au crescut cu peste 8% in 2020 fața de 2019. Cea mai mare creștere […] The post O noua categorie…

- Potrivit certificatului de deces, prințul Philip a murit de batranețe, relateaza Telegraph, care a obținut in exclusivitate date din document. Soțul reginei Elisabeta a II-a, ducele de Edinburgh, a decedat la Castelul Windsor , pe 9 aprilie, fara a fi dezvaluite prea mai multe detalii. Telegraph anunța…

- Calificarile Marelui Premiu al Regiunii Emilia Romagna, programate, sâmbata, la Imola (Italia), au fost devansate pentru a nu se suprapune cu funeraliile printului Philip, au anuntat detinatorii drepturilor comerciale ale Formulei 1.Sâmbata, printul Phillip, care a murit, la 9 aprilie,…

- Regina Elisabeta a II-a a ramas cu un „gol imens” dupa moartea soțului ei, prințul Philip, a transmis duminica, 11 aprilie, fiul lor, prințul Andrew, informeaza CNN . „Imi sprinin cum pot mama, simte durerea mai mult decat oricine altcineva”, a spus prințul Andrew, duce de York, dupa ce a participat…

- Dupa moartea printului Philip, clopotele de la Westminster Abbey din Londra vor bate de 99 de ori vineri seara - o data pentru fiecare an din viata sotului reginei Elisabeta a II-a, informeaza DPA. De la ora 18:00 (17:00 GMT) va fi o bataie pe minut in memoria regretatului print consort, a anuntat…

- A murit prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informeaza Palatul Buckingham. Prințul avea 99 de ani și a fost internat in spital in ultimele luni.Ducele de Edinburgh a fost alaturi de regina in cele mai grele momente ale domniei sale de 69 de ani, cea mai lunga din istoria…

- Brit Awards 2021 și-a anunțat nominalizarile! Evenimentul are loc pe 11 mai, la Londra! Dua Lipa, Harry Styles, Bruce Springsteen si Miley Cyrus se numara intre artistii nominalizati. Dua Lipa a primit cele mai multe selectii, trei, la fel si Celeste, Arlo Parks, AJ Tracey, Headie One si duo-ul Young…