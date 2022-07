EDPR atinge un profit de 265 de milioane de euro în prima jumătate a anului, cu 87% mai mult ca anul trecut ”EDP Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea cel mai mare producator de energie din lume, isi reafirma trendul pozitiv al businessului anuntat la inceputul anului si realizeaza un profit net de 265 milioane de euro in prima jumatate anului 2022, cu 87% mai mult ca anul trecut. De asemenea performanta pozitiva este reflectata de EBITDA cu 976 milioane de euro, in crestere cu 49% fata de anul trecut si EBIT care este de 640 milioane de euro, cu 76% mai mult fata de anul trecut, sustinut de performanta la cel mai inalt nivel”, anunta compania. Rezultatele operationale din prima jumatate a anului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

