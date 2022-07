EDPR achiziţionează o platformă de dezvoltare a proiectelor fotovoltaice din Germania Germania, care este piata domestica a Kronos, reprezinta aproape 50% din portofoliul de dezvoltare a parcurilor de panouri fotovoltaice achizitionat. ”EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea cel mai mare producator de energie regenerabila din lume, a ajuns la un acord privind achizitionarea unui pachet de 70% din actiunile Kronos Solar Projects GmbH, o companie de dezvoltare a parcurilor de panouri fotovoltaice cu sediul in Germania. Kronos este in prezent detinuta integral de fondatorii sai, care vor pastra un pachet de 30% din actiuni in companie si vor continua sa fie implicati in managementul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

