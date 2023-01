Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul portughez de energie regenerabila EDP Renovaveis a anunțat luni ca va acționa in justiție Romania și Polonia pentru noile taxe pe energie, recent adoptate de aceste țari, pe care compania le considera o suprataxare non-echiabila a unor profiturilor nerealizate de fapt, potrivit Agerpres.

- Exxon Mobil da in judecata Uniunea Europeana, din cauza taxei speciale impuse grupurilor petroliere. Compania susține ca blocul comunitar si-a depasit autoritatea prin impunerea acestui impozit exceptional. Gigantul american considera ca taxa este contraproductiva, descurajeaza investitiile si submineaza…

- Impozitul pe profit exceptional este ”contraproductiv”, descurajeaza investitiile si submineaza increderea investitorilor, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Exxon, Casey Norton. Exxon va lua in considerare taxa, in timp ce ia in considerare investitiile viitoare de mai multe miliarde de euro…

- ”Am participat la reuniunea extraordinara a Consiliului ministrilor Energiei, la Bruxelles. Dupa doua zile de discutii si negocieri lucrarile s-au finalizat aseara tarziu, dar nu am ajuns la un acord cu privire la valoarea plafonului si la alte elemente din mecanismul de corectie a pretului gazului…