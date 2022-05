Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul mondial al calatoriilor si turismului ar urma sa revina in 2023 la nivelul la care era inaintea pandemiei, iar ulterior va creste intr-un ritm care va fi superior celui inregistrat de Produsul Intern Brut mondial, a apreciat joi Consiliul Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC), transmite…

- Prin hotararea pronuntata in data de 21.04.2022, Tribunalul Bucuresti a admis solicitarea administratorului judiciar Euro Insol si a dispus inchiderea procedurii de reorganizare judiciara a Prospectiuni S.A., societatea urmand sa isi continue activitatea economica. Prospectiuni S.A. a intrat in insolventa…

- ”In cadrul licitatiei pentru un proiect cu panouri solare plutitoare in Portugalia, EDP Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea cel mai mare producator de energie din surse regenerabile din lume si cu proiecte de energie regenerabila in Romania, a castigat licitatia pentru conectarea la reteaua din…

- Primavara poate fi uneori inselatoare: pot fi +25 de grade la final de martie, iar 3-4 zile mai tarziu poate veni inghetul. Asta s-a intamplat si acum in mai multe locuri din Europa, iar aceste episoade sunt foarte daunatoare livezilor si podgoriilor. In mai multe tari europene lunile februarie si martie…

- Acest fenomen va afecta Europa, in special țarile de vest precum Spania, Portugalia, Franța, sudul Marii Britanii și vestul Italiei. Furtunile puternice de nisip din deșertul african traverseaza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- “EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea producator mondial de energie regenerabila, a realizat un profit net de 655 de milioane de euro in 2021, cu 18% mai mult decat in ​​anul precedent. Portofoliul administrat de companie la finalul anului 2021, insumeaza 13,6 GW, din care 12,5 GW sunt consolidati…

- Un nou studiu realizat de Accor, lider mondial in domeniul ospitalitații, releva optimismul cu privire la revenirea calatoriilor in 2022, calatorii intenționand sa cheltuiasca in medie cu 39% mai mult pe calatorii in 2022 decat in 2019 și sa faca in medie patru calatorii in acest an. Studiul a intervievat…

- “Platforma financiara Vivid din Berlin, care si-a anuntat recent lansarea pe piata din Romania, a atras o finantare de 100 milioane de euro, tranzactie care evalueaza compania la 775 milioane de euro, mai mult decat dublu fata de ultima evaluare. Investitia de tip Series C a fost coordonata de Greenoaks…