Stiri pe aceeasi tema

O mare furtuna solara urmeaza sa loveasca Pamantul. "Mania Soarelui" continua, in timp ce inca o furtuna solara urmeaza sa-și croiasca drum spre Pamant, transmite SpaceWearther.com

- ”EDPR a incheiat un acord cu compania franceza Lhyfe, odata cu finalizarea majorarii de capital in cadrul Ofertei Publice Initiale (IPO) si a cotarii pe piata reglementata a Euronext din Paris. EDP Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea producator de energie eoliana din lume, a incheiat un acord industrial…

- 13 ursi din Covasna urmeaza sa fie impuscati. Este decizia luata de autoritati, dupa ce zeci de localnici au reclamat ca salbaticiunile le distrug gospodariile si le ucid animalele. In total, in Covasna, ar trai in jur de 1.800 de ursi. Directorul Agentiei Judetene de Protectie a Mediului, sustine ca…

- Laszlo Borbely, consilier de stat in Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, o prezența obișnuita pentru guvernarile din Romania de ani buni, se lauda cu o premiera inedita nu doar pentru țara noastra, ci și pentru Europa: meseria de expert in dezvoltare rurala. Iar obiectivele sunt mai mult decat…

- Administratia Fondului de Mediu anunta ca o noua sesiune de inscriere in cadrul Programului Rabla Clasic si Rabla Plus va incepe pe 13 mai 2022. O noua sesiune a programelor „Rabla” si „Rabla Plus” va debuta pe data de 13 mai, acestea urmand sa se adreseze, in premiera, si institutiilor publice si unitatilor…

- Un nou program "Rabla", prin care cei care isi caseaza masinile mai vechi de 15 ani, pot primi prima de "cel putin 3.000 de lei", fara a fi obligati sa cumpere un autovehicul nou, va debuta pe 1 iulie. Anuntul a fost facut de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "Venim cu inca un…

- ”EDP Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea producator de energie regenerabila din lume, a realizat un profit net de 66 de milioane de euro in primul trimestru al anului 2022, cu 75% mai mult fata de anul trecut. Aceasta cifra a fost partial afectata, printre altele, de taxe mai mari, finante si dobanzi…

- Uzina de la Ribnița va primi o autorizație temporara de mediu. Aceasta va fi valabila pe un termen de o luna. Decizia a fost luata la ședința de astazi a Comisiei Situații Excepționale. „O alta decizie luata astazi de CSE a fost sa asigure prin intermediul ministerului Mediului eliberarea unei autorizații…