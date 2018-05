Stiri pe aceeasi tema

- Contactat de catre Le Figaro, guvernul a invocat 'agenda interna' incarcata a prim-ministrului, mentionand in special dosarele legate de SNCF (compania de cai ferate franceze), audiovizualul public si 'termenele limita din iunie'.Oficial, aceasta decizie nu ar avea nimic de a face cu evenimentele…

- Premierul francez Edouard Philippe a comunicat miercuri autoritatilor israeliene ca si-a anulat vizita in Israel, prevazuta initial pentru zilele de 31 mai si 1 iunie, informeaza publicatia Le Figaro in pagina sa electronica. Contactat de catre Le Figaro, guvernul a invocat 'agenda interna'…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, dupa ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Intalnirea solicitata de presedintele Klaus Iohannis cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea loc marti, ora 11.00, la Palatul Cotroceni, ministrul fiind chemat sa explice motivele delimitarii Romaniei de declaratia comuna a UE referitoare la mutarea unor ambasade la Ierusalim.

- Razboiul dintre presedintele Klaus Iohannis si coalitia guvernamentala a ajuns la faza pe politica externa. De la memorandmul privitor la mutarea ambasadei noastre in Israel la Ierusalim incoace, acuzațiile pe teme externe dintre cele doua parți devin tot mai dure.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul acestei tari, Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, politician care a recunoscut…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, legat de memorandumul din sedinta de Guvern privind mutarea ambasadei din Ierusalim, ca a inteles ca Executivul a vrut de fapt o platforma de discutie. Presedintele spune ca nu a primit pana acum memorandumul. -continua-

- Fostul președinte Traian Basescu a avut, vineri, o ieșire publica, prin care a comentat declarația liderului Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care susținea ca Executivul a decis mutarea ambasadei Romaniei din Irsael, de la Tel Aviv la Ierusalim. Din perspectiva actualului senator PMP, decizia este…