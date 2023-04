EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Statalitatea inertă, cu reforme se întreține… Sa califici statalitatea Romaniei ca fiind una eșuata este, fara indoiala, o exagerare. Caci, chiar așa șubred cum pare sa fie, statul roman este totuși unul care face parte din Uniunea Europeana. Acesta, inca nu a ajuns, slava Domnului, in incapacitate de plata! Dar, pe de alta parte, este evident pentru toata lumea ca statul roman nu este capabil de politici care sa duca la autodezvoltare. Ceea ce ar putea sa se transforme totuși, in anumite condiții, intr-o situație care ar putea genera o criza profunda. Privind dintr-o atare perspectiva, mai ales in aceste vremuri de criza, este evident… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

