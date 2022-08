Trezita din somnul estival, brava noastra coaliție de guvernare a convenit, in sfarșit, asupra distribuirii banilor din cadrul așteptatei rectificari bugetare. Din cele rasuflate in media, s-ar parea ca Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Habarniștii noștri sunt la datorie și bantuiți de harnicie… apare prima data in Gazeta Dambovitei .