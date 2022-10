Stiri pe aceeasi tema

- Deși alipirea Crimeii a avut loc potrivit unui scenariu deja exersat, Occidentul pare sa fi fost totuși surprins de modul in care, iata, dupa niște referendumuri a la rus, alipirea Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Putin și teroarea incertitudinii apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Contraofensiva victorioasa a armatei ucrainiene s-ar parea ca va grabi, in mod cu totul paradoxal, incetarea razboiului declanșat de catre Putin. Acesta pare ca da semne ca s-ar mulțumi Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Ranile deschise ale Ucrainei celor amarați apare prima data in…

- Uniunea Salvați Romani a prezentat un pachet de șapte soluții pe care le considera necesare in criza creșterii prețurilor. “Intr-o perioada de instabilitate, in care Guvernul de 50 de bani Post-ul USR are șapte soluții concrete pentru ieșirea din criza prețurilor mari apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Cam asta ar fi concluzia, trecand in revista doar cateva dintre cauzele cumplitei crize energetice care s-ar parea ca ne va copleși la iarna! Parafrazandu-l, prin titlul editorialului de Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Și Europa are habarniștii ei! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Trezita din somnul estival, brava noastra coaliție de guvernare a convenit, in sfarșit, asupra distribuirii banilor din cadrul așteptatei rectificari bugetare. Din cele rasuflate in media, s-ar parea ca Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Habarniștii noștri sunt la datorie și bantuiți…

- Ceea ce indeobște se numește „rațiune de stat” pare sa nu fie doar o simpla idee ori un concept politic oarecare, ci un mod cu totul special de a gandi Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Iraționalitatea rațiunilor de stat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Lume multa, din nefericire mai puțin norocoasa pecuniar, zace apatic prin orașe mai mici ori mai mari. Toate insa incinse de același soare parjolitor. Care, vorba poetului veșnic tanar, parca Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Orban Ventilator apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Fara indoiala, cei mai tineri dintre semenii noștri vor trai intr-o alta lume! Una, fara doar și poate, mult diferita de aceea pe care fiecare dintre noi, adulți, realizam Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Vremea… vremurile… apare prima data in Gazeta Dambovitei .