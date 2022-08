Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Andrei a prezentat adevarul despre recensamantul din 2022, joi seara, in exclusivitate, la Legile Puterii, cu Alexandra Pacuraru The post Adevarul despre recensamantul din 2022, spus de șeful INS, Tudorel Andrei – Detalii exclusive la Legile Puterii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Perioada de recenzare va fi prelungita pana in data de 24 iulie, potrivit unui anunț facut de Primaria municipiului Targu Mureș pe pagina oficiala de Facebook. „Conform hotararii 12/12.07.2022 a Comisiei centrale pentru Recensamantul populației și locuințelor, perioada de recenzare a fost prelungita…

- Recensamantul populației și locuințelor a ajuns in ultima saptamana. Etapa de interviuri fața in fața se va desfașura pana in data de 17 iulie a.c., cu ajutorul tabletelor, chestionarul fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare.Cetațenii municipiului Suceava care nu a primit vizita ...

- Recensamantul populației și locuințelor a ajuns in ultima saptamana. Etapa de interviuri fața in fața se va desfașura pana in data de 17 iulie a.c., cu ajutorul tabletelor, chestionarul fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare.Cetațenii municipiului Suceava care nu a primit vizita ...

- Canicula instalata si lipsa ploilor consistente din ultimile luni au facut sa sufere multe comunitati maramuresene. Cetatenii, indura din ce in ce mai greu caldura, sunt agitati si nervosi, Este starea obisnuita in astfel de situatii. Mai mult sunt nelinistiti ca nu au apa la animale si cer autoritatilor…

- Persoanele fizice de pe raza municipiului Targu Mureș, care gazduiesc cetațeni straini sau apatrizi aflați in situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea din bugetul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Mureș a unor cheltuielilor, respectiv…

- Incepe recenzarea pe teren a populației: Ce risca cetațenii romani care vor refuza recensamantul Incepe recenzarea pe teren a populației: Ce risca cetațenii romani care vor refuza recensamantul Incepand de marți, 31 mai, debuteaza etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor…

- Cadrele Penitenciarului Baia Mare, alaturi de membrii Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare, filiala Baia Mare, Sindicatului Pro Veritas Baia Mare, Asociației Internaționale a Polițiștilor, Regiunea 5 Maramureș au oferit din nou sprijin umanitar cetațenilor Ucrainei, in valoare de 9250…