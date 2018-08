Editorial: Viitoare mamici, fiti corect informate despre nastere! Mai mult de o viata e in joc Nici macar un an nu a trecut de la moartea Teodorei, tanara care a venit in Constanta din alt oras, lasand acasa un copilas mic, pentru a l naste pe fratiorul sau in cele mai bune conditii, intr o clinica particulara constanteana. Deznodamantul il stim cu totii: au aparut complicatii, mamica a murit, iar un bebelus si fratiorul sau un pic mai mare vor creste fara mama. Nici macar un an nu a trecut, spuneam, de la aceasta tragedie si iata ca o alta drama a avut loc imaginea in oglinda a nenorocir ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

