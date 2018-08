Editorial The New York Times: Procurorii au nevoie de un organism de supraveghere Un proiect de lege adoptat de Legislatura statului New York prevede infiintarea unei comisii independente care sa ancheteze abaterile savarsite de procurori, in contextul in care o analiza a 250 de condamnari anulate a relevat ca intr-o treime din cazuri procurorii au comis abuzuri.



"Problema este evidenta: procurorilor nu le place sa recunoasca, dar cu toate ca majoritatea sunt onesti si respecta legea, abaterile in randul procurorilor raman frecvente", se afirma intr-un editorial publicat in editia de miercuri a cotidianului The New York Times.



Sursa articol si foto: business24.ro

