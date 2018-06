Editorial: In aceasta lume, protejarea devine obligatorie

Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele fotbalului mondial s-au duelat la distanta in Rusia. Cristiano Ronaldo a stralucit, dar Messi a dezamagit. Argentina a remizat cu Islanda, Franta a invins greu Australia, iar Danemarca a trecut de Peru cu 1 la 0.

- Primaria Carei demareaza un nou proiect transfrontalier pentru Parcul Dendrologic monument istoric de secol XVIII, ROHU-103 „Protejarea comuna a valorilor naturale transfrontaliere Carei-Nyiradony “, finantat din fondurile Programului INTERREG V-A Romania-Ungaria. Acum 5 ani a fost implementat un…

- Ambasada Rusiei a distribuit pe Facebook o știre care critica faptul ca la recepția de Ziua Victoriei nu a venit niciun demnitar roman. Articolul distribuit de ambasada a fost publicat de site-ul Sputnik. Ambasada Rusiei la București a distribuit pe Facebook, miercuri seara, o știre publicata de Sputnik.md…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca daca si-ar fi dorit cu adevarat un stat de drept in Romania si nu o "caricatura de stat de drept", atunci ar fi denuntat protocoalele SRI cu DNA, CSM si alte institutii din sistemul judiciar.

- Indicele BET, referinta bursei locale, a scazut cu un punct in luna aprilie, pana la 8.713 puncte, desi a patra luna a lunii a adus, pentru scurt timp, la Bucuresti si cel mai inalt nivel atins dupa mai bine de zece ani, respectiv spargerea pragului de 9.000 puncte.

- Cantareața britanica Jessie J, in varsta de 30 de ani, a caștigat echivalentul concursului ”X Factor” din China, dupa ce s-a intrecut, timp de trei luni, cu cei mai buni cantareți ai Asiei. Jessie J, fosta jurata la concursurile ”The Voice of UK” și ”The voice of Australia” s-a inscris in concursul…

- "Protectia datelor cu caracter personal este sinonima cu protejarea democratiei noastre", spune Vera Jourova, comisar european pentru justitie, in contextul scandalului privind folosirea datelor cu caracter personal in campanii electorale a circa 50 de milioane de utilizatori Facebook.