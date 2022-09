Editorial!: Dilema zilei. Vor fi sau nu primiti parinti in scoli si gradinite in prima zi de scoala?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a fost criticat de mai multe voci din sistem și chiar de premierul Nicolae Ciuca dupa ce a spus ca „nu are legatura toaleta in curte cu calitatea educației”. Alina Mirt, facilitator intr-o organizație neguvernamentala care a sprijinit zeci de școli sa construiasca…

- Un indemn la pace a rasunat astazi in incinta școlii primare "Grigore Vieru" din capitala, cu prilejul Primului sunet de clopoțel. Elevii de rind cu parinții și profesorii au marcat inceputul noului an școlar fredonind cintece sub mottoul: "Sa fie pace pe pamint!". Menționam ca astazi in școlile din…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 19 august, pentru edupedu.ro, ca nu este adeptul revenirii la uniforme in școli. „Am vorbit doar de insemnele școlii”, a precizat demnitarul, cu trimitere la declarațiile facute la Antena 3 pe 12 august. „Am vorbit doar de insemnele școlii pe care…

- Ministrul Educației spune ca s-ar ”bucura” ca sistemul de uniforme obligatorii sa fie impus in școlile romane, insa subliniaza ca vestimentația ar trebui sa difere de la o unitate de invațamant la alta. ”Sunt peste 17.000 de școli in Romania, condițiile difera foarte mult de la o școala la alta. M-aș…

- Potrivit mininistrului Educatiei, examenul de Bacalaureat nu va mai fi la fel, avand modificari dupa intrarea in vigoare a noii legi a educatiei, care se vor aplica elevilor care incep liceul in luna septembrie a anului 2023. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dezvaluit cum se gandeste sa modifice…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca autoritatile locale trebuie sa plateasca bursele elevilor, pentru ca, spre deosebire de peroada dinainte de anul 2020, cand aceste burse se plateau din bugetul autoritatilor locale, acum banii acestia vin de la bugetul…

- Din cauza unei erori de sistem, elevilor de la Școala nr.37 din Constanța li s-a dat codul greșit, astfel ca notele afișate pe site-ul edu.ro nu erau cele reale, parinții fiind chemați la școala pentru a fi inștiințați și pentru a primi codul corect, scrie ziarul local ReplicaOnline. Conducerea școlii…

- Intr-una din clasele scolii situate in Katiujanka, o localitate situata la nord de capitala Ucrainei, militarii rusi au scris cu creta pe tabla un mesaj pentru elevii ucraineni, mesaj pe care l-au semnat cu „Rusii”, informeaza CNN.