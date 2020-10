Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila a semnat un editorial publicat in Jerusalem Post in care susține regandirea strategiei UE in relația cu Rusia. "Europa trebuie sa ia in considerare o noua dinamica cu Rusia, altfel vom continua sa repetam aceleași greșeli", arata textul. Totodata, analiza face referire…

- Franța, Lituania și Letonia propun Uniunii Europene un plan in vederea apararii alegerilor in Europa de atacuri cibernetice și dezinformare, au anunțat președinții lituanian Gitanas Nauseda și francez Emmanuel Macron. Cei doi oficiali și premierul leton Artur Krinsjanis Karins reclama un mecanism comun…

- Delegatia Romaniei a cucerit sapte medalii, dintre care cinci de aur si doua de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Belgrad. Romania, care a avut zece echipaje in finale, a ocupat primul loc in clasamentul final pe natiuni, urmata de Franta, 2-3-1, Belarus, 2-1-1,…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, a convocat joi, 6 august, o reuniune cu privire la asigurarea conditiilor de securitate in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 9 august, in cadrul careia a cerut ca procurorii generali ai Rusiei și Ucrainei sa fie chemati in…

- Pretul benzinei a scazut in Romania, in prima jumatate a acestui an, in medie, cu 14%, ceea ce plaseaza tara pe locul 3 in topul celor mai mari scaderi din Europa, arata o analiza de specialitate realizata in 42 de state europene. Conform Picodi.com, cele mai mari scaderi de pret s-au inregistrat in…

- Vladimir Putin, care afirma ca nu ar dori o cursa a inarmarilor, a evocat deseori o noua generatie de arme nucleare rusesti care - potrivit lui - sunt fara analogie in prezent si pot lovi aproape peste tot in lume. Unii experti occidentali se intreaba totusi cat de avansate ar fi acestea. Noile…