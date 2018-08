Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului a avut marti, la Vila Lac 3, o intalnire cu mai multi liberali, intre care presedintele partidului, Ludovic Orban, si fostii copresedinti ai formatiunii Alina Gorghiu si Vasile Blaga, carora le-ar fi transmis ca PNL trebuie sa se concentreze pe lupta cu PSD.

- Aceleasi surse au declarat ca presedintele Klaus Iohannis a cerut sa "fie liniste in partid" si sa nu mai existe "dispute marunte". Tot presedintele ar fi spus ca nu ar fi nevoie de organizarea unui Congres, dat fiind faptul ca actuala conducere este legitima si a fost aleasa cu majoritate de voturi.De…

- Șeful PNL a confirmat, joi seara, ca intalnirea a avut loc, intrebat fiind de Rareș Bogdan daca poate susține acest lucru: ”Cu siguranța! Intre Partidul Național Liberal și președintele Romaniei exista o relație de parteneriat, o relație de colaborare. Ne consultam pe teme majore și, de asemenea,…

- „A avut loc o intalnire de consultare si coordonare intre presedintele Romaniei si membrii conducerii PNL. A fost ieri dupa amiaza (marti - n.r.). A fost o intalnire normala. E firesc sa existe consultari din cand in cand cu presedintele Romaniei. S-a vorbit despre temele importante cu privire la…

- ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat discutii direct cu domnul Ponta, dar am purtat cu colegi de-ai sai. Opinia mea este ca cine este impotriva lui Dragnea nu are alta arma decat sa voteze motiunea de cenzura, nu are nevoie de invitatia mea'',…

- Declarația sa a fost una scurta și cuprinzatoare. ”Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei”, a spus Klaus Iohannis, la Sibiu, acolo unde participa la intalnirea festiva a Promotiei 1974-1978 a Colegiului National „Samuel von Brukenthal”. In…

- Nominalizarea PSD-istului Gabriel Vlase la SIE se inscrie in gesturile obișnuite ale președintelui Klaus Iohannis, invațat ca, in politica, sa bata doar la uși care i se deschid larg. Drept pentru care nu i se cuvin felicitari, pentru aceasta nominalizare rușinoasa. Trebuie doar sa i se bifeze aceasta…

- Liviu Dragnea a criticat din nou acuzațiile facute de Ludovic Orban la adresa premierului Romaniei. Șeful PSD a spus ca acuzația de inalta tradare este “dementa”. Președintele social-democraților a mai replicat și ca textul plangerii a fost facut la Cotroceni. Liviu Dragnea a declarat ca acuzația de…