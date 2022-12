Editorial: Constanteni, voi cunoasteti Regulamentul parcarilor publice din oras?! In prezent, exista cel putin doua dosare pe rolul instantelor din Constanta unde inca s ar putea pronunta o decizie de anulare a Regulamentului parcarilor publice din municipiu. Ramane de vazut care va fi decizia instantei. Intre timp, insa, as recomanda municipalitatii sa faca demersuri pentru familiarizarea oamenilor cu prevederile exacte, actuale ale regulamentului, asa incat sa nu existe neclaritati. A trecut mai bine de un an si jumatate de cand Constanta beneficiaza de un nou Regulament al ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

