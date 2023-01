Editorial: Cazinoul din Constanta, cu toata viteza inainte spre renastere! Decoratiuni ce par din bezea moale, un alb imaculat unde inainte abandonul, nepasarea si uitarea isi lasasera grosolan amprenta si, mai ales, durabilitate si inalta calitate ndash; acestea sunt atributele care acum definesc Cazinoul, aflat cu toata viteza inainte pe drumul spre renastere Nu mai este un secret pentru nimeni ca, pe zi ce trece, Cazinoul din Constanta se apropie tot mai mult de momentul renasterii complete. Cu fiecare caramida, cu fiecare ornament readus la viata cu fidelitate de m ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

