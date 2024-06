EDITORIAL – Căldură mare? Vi se pare… In ultimii ani, efectele incalzirii globale au devenit din ce in ce mai vizibile și se resimt, parca, mai tare ca niciodata la nivelul intregii plante. Romania, deși nu se afla printre țarile cele mai afectate din punctul acesta de vedere, nu este ocolita de consecințele acestui fenomen de-a dreptul sufocant. In județul Mureș, spre […] Post-ul EDITORIAL – Caldura mare? Vi se pare… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

