Stiri pe aceeasi tema

- Semnalul pe care l-a transmis Austria prin refuzul intrarii Romaniei in Schengen are mai multe chei de lectura. Nu putem sa trecem ușor peste acest afront, mai ales ca este peste putința de ințelegere. Ce fel de exemplu de diplomație ne ofera noua un stat așa civilizat, ce fel de drepturi egale primim…

- Deputat Gheorghe Șimon: Excluderea Romaniei de la spațiul Schengen este o mare nedreptate! „Romania a fost susținuta pentru aderearea in Schengen cu o majoritate covarșitoare a statelor UE. Austria a ales sa fie inafara Uniunii Europeane. Opoziția Austriei ridica numeroase semne de intrebare. De ce…

- Deputatul Robert Sighiartau a comentat recent refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen. Acesta considera ca „este o umilința a Austriei la adresa romanilor, o nedreptate strigatoare la cer”. Deputatul Robert Sighiartau considera ca votul negativ al Austriei este „un vot contra intereselor…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, considera ca votul dat in Consiliul JAI de Austria si Olanda impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen este "o nedreptate" la adresa tarii noastre, Austria avand "o pozitie ostila" fata de Romania.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania ar putea fi primita in spațiul Schengen in ciuda opoziției manifestate de Austria. Potrivit unor surse, pentru prima data in istorie, Consiliul European ar putea sa treaca peste votul din Consiliul Justiție și Afaceri Interne și sa aprobe intrarea țarii noastre,…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a facut de curand o gafa uriașa prin care a facut de ras atat diplomația romana, dar mai ales imaginea Romaniei. Pentru Hurezeanu, declarația off the record este… publica Emil Hurezeanu a dezvaluit recent presei o conversație privata cu președintele Austriei…

- Austria a ramas, deocamdata, singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen, au declarat surse guvernamentale, conform Observator. Pe de alta parte, Olanda a anunțat ca toate solicitarile sale tehnice au fost validate, oferind astfel sprijinul politic pentru intrarea țarii noastre…

- Austria nu va fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard. „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta. informeaza…