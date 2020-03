Editorial: Al 11-lea val! A venit si ziua in care Farul Constanta a pierdut acasa

Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul Constanta a inregistrat astazi prima infrangere pe teren propriu din sezonul 2019 2020 al Ligii a 2 a, cedand cu 0 1 in disputa cu Turris Oltul Turnu Magurele, contand pentru etapa a 24 a de campionat.Esecul a venit dupa zece runde la rand in care Farul se dovedise invincibila la Constanta,…

- FC Farul Constanța a suferit astazi prima infrangere pe teren propriu din actualul sezon al Ligii 2. Echipa antenata de Ianis Zicu a fost invinsa pe stadionul din strada Primaverii de Turris Oltul Turnu Magurele cu 0-1, insa scorul putea fi chiar mai sever. Oaspeții și-au anunțat intențiile ofensive…

- FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 23 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, Petrolul Ploiesti, intr o confruntare de traditie a fotbalului romanesc.Confruntarea s a incheiat fara goluri, 0 0, "marinariildquo; reusind astfel un rezultat pozitiv si crescand la patru numarul meciurilor…

- FC Farul Constanta a inregistrat performanta ca in meciurile jucate acasa in acest an in sezonul 2019 2020 al Ligii a 2 a sa nu piarda.Mai mult, cele noua partide disputate pe litoral le a incheiat cu un bilant excelent, opt victorii si un egal, golaveraj 18 3. Aceasta realizare importanta se oglindeste…