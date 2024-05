In ediția de astazi a emisiunii Tradiții, invitat la microfonul Radio Iași avem pe doamna Elena Chiaburu, doctor in Istorie, expert in carte veche și documente, acreditat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național. Concret, in ediția de astazi a emisiunii noastre povestim despre Edițiile bibliofile ale lui Dimitrie Cantemir din patrimoniul Bibliotecii Academiei Romane, Filiala Iași. Biblioteca Academiei Romane, Filiala Iași deține cateva exemplare din operele lui Dimitrie Cantemir, exemplare tiparite pana la mijlocul veacului al XIX-lea. Acestea sunt importante pentru ca au o valoare…