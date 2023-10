Stiri pe aceeasi tema

- Unii mercenari ai grupului rus Wagner au parasit Belarus și s-au intors pe front in regiunea Donețk, a informat RBC Ucraina pe 27 septembrie, citand purtatorul de cuvant al Gruparii de forțe de Est, Illia Yevlash.Purtatorul de cuvant a spus ca din aproximativ 8.000 de luptatori Wagner care erau staționați…

- ”Prezicem ca aceste frictiuni intre Varsovia si Kiev vor creste”, a raspuns presei un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, intrebat despre anuntul Poloniei cu privire la faptul ca nu mai livreaza armament Ucrainei. ”Intelegem ca intre Kiev si alte capitale europene, tensiunile vor…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio "alternativa" pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului…

- Razboi in Ucraina, ziua 565. Ministerul rus al Apararii susține ca unitațile sale de pe frontul de sud au respins atacurile Ucrainei in apropierea satului Robotyne, care a fost centrul luptei de cateva saptamani. Oficialii ucraineni lanseaza o imagine dif

- Deschiderea pietei europene pentru produsele ucrainene ”a fost un gest unilateral de bunavointa din partea Uniunii, nu o obligatie legala bilaterala”, a declarat miercuri un eurodeputat membru al partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jacek Saryusz-Wolski, care a acuzat Kievul de…

- Kievul nu va putea indeplini cele șapte criterii pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pana in octombrie, recunoaste vicepremierul ucrainean Olga Stefanisina, adjuncta ministrului insarcinat cu Integrarea Europeana si Euroatlantica, relateaza Le Monde, potrivit News.ro.Olga…

- „Ucraina a decis sa trimita pe campul de lupta Corpul 10 Armata de rezerva care este inarmat cu echipamente grele occidentale”, scrie The Washington Post, citand propriile surse, care relateaza despre intensificarea luptelor in sudul Ucrainei.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, joi, ca in ultimele zile s-au intensificat confruntarile militare in sud-estul Ucrainei, subliniind ca fortele militare ucrainene au pierderi mult mai mari decat ale armatei ruse, desi Kievul sustine contrariul. „Ostilitatile s-au intensificat semnificativ”…