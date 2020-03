Ediție specială a târgului ”Produs în Bistrița-Năsăud” Creații unicat, care se pot transforma intr-un cadou perfect pentru doamne sau domnișoare, pot fi gasite la o ediție speciala a targului “Produs in Bistrița-Nasaud”, ce se desfașoara intre 6 și 8 martie, in zona centrala a municipiului Bistrița. ”Doamnele și domnișoarele sunt din ce in ce mai selective atunci cand vine vorba despre ținute, accesorii și alimentație. In ultimii ani, creațiile unicat, lucrate manual, cu elemente naturale și, in mod special, de inspiratie tradițional romaneasca sunt foarte la moda. Un rol major in aceasta tendința l-au avut creatoarele populare din Țara Nasaudului… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

