EDITIE INCENDIARA NASUL! Dezvaluiri care vor cutremura Justitia si clasa politica!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a acordat un interviu pentru Associated Press in care a vorbit despre despre politica externa a Romaniei, despre retragerea SUA din acordul nuclear iranian, situația din Orientul Mijlociu, dar și despre lupta anticorupție din...

- Jurnalistul Ion Cristoiu lanseaza o teorie incendiara in ”Dosarul Microfonul”, izbucnit dupa ce un microfon a fost gasit in casa ministrului de Interne. Cristoiu susține ca intreg scandalul ar fi fost alimentat chiar de catre Carmen Dan, in colaborare cu Parchetul General. Mai mult, Cristoiu considera…

- Opozitia sustine ca proiectele lui Liviu Plesoianu, care prevad ca mandatul sefilor SRI, SIE, SPP si STS sa fie limitat la patru ani, denota ca acesta vrea sa submineze institutiile de siguranta nationala. In schimb, PSD e de acord cu initiativele, in timp ce ALDE spune ca sunt de luat in calcul."Plesoianu…

- Acest fenomen nu ar fi existat intr-o democrație autentica, susținuta de o clasa politica morala. Cei lipsiți de integritate trebuie filtrați si excluși de propriile organizații, ceea ce la noi nu se intampla. Sunt numeroase exemplele de politicieni cercetați penal care au candidat la Parlament pentru…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica pe blogul personal un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, cel mai spectaculos de pana acum. Fragmentul de jurnal aduce informatii noi despre felul in care SRI l-ar fi ajutat pe Iohannis sa scape de acuzatia de incompatibilitate, despre implicarea lui Basescu, despre…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica pe blogul personal un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, cea mai spectaculoasa de pana acum. Fragmentul de jurnal aduce informatii noi despre felul in care SRI l-ar fi ajutat pe Iohannis sa scape de acuzatia de incompatibilitate, despre implicarea lui Basescu,…

- Scandalul Cambridge Analytica ia o noua turnura, cu tangente romanesti. Angajatul care a demascat practicile ilegale ale companiei de consultanta a declarat in fata parlamentarilor britanici, ca predecesorul lui, Dan Muresan, fiul fostului ministrul al Agriculturii Ioan Avram Muresan, ar fi fost…

- Vedeta Romania TV, Victor Ciutacu, s-a dezlantuit la adresa ministrului Justitiei, Tudore Toader. Jurnalistul il someaza pe Toader sa stopeze abuzurile procurorilor. Mai mult, Ciutacu spune ca intreaga clasa politica e de vina pentru presupusele abuzuri ale procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie…