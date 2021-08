Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile care leaga Bucurestiul de munte si mare sunt din nou aglomerate. Traficul este intens pe DN1 Ploiesti – Brasov, intre localitatile Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, dar si pe sensul de coborare, intre Predeal si Busteni, precizeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane.…

- Romania, țara șmecherilor sau a „baieților deștepți” care se descurca in orice condiții, gasesc soluții sa ocoleasca legea, se invart in sferele cele mai inalte și jongleaza cu sute de milioane de euro. Inchiderea Aeroportului Baneasa in urma cu aproape 10 ani a suscitat multe discuții pana la cel mai…

- De ani de zile, toți liderii politici din Romania dau din coate și arunca sume uriașe pe firme de lobby, doar pentru a intra in grațiile partenerului strategic SUA. Dosarul vizitei lui Dragnea la Washington este primul de acest tip, deși atat Nastase, cat și Ponta sau Antonescu au angajat firme care…

- Dupa ce ați aflat cum funcționeaza celebrul sistem Big Brother, astazi veți vedea cum pun presiune principalii actori din Big Pharma, ce sume uriașe se vehiculeaza și ce legatura exista intre Vlad Voiculescu și unchiul sau cu aceasta lume. Pe cine i s-a cerut sa denunțe? Ce probe deține Lucian Duța…

- "Noi am dezbatut la Culisele Statului Paralel acest subiect, noi suntem haituți in instanța de cei trei domni – Bogan Adimi, Andrei Dracea și Oralndo Valache.Asta e stilul, un stil mafiot. Va amintesc ca eu am intrat in direct cu dl. Adimi, care incearca in continuare sa intimideze, iata, și pe primarul…

- Ediție incendiara astazi, de la ora 18, la Culisele Statului Paralel. Anca Alexandrescu va spune cum mai mulți inalți funcționari de la cadastru, judecatori și angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, au pus umarul la o escrocherie cu un teren de 12.500 de metri patrați din Sectorul 1 al Capitalei.…

- Ediție incendiara astazi, de la ora 18, la Culisele Statului Paralel. Anca Alexandrescu va spune cum mai mulți inalți funcționari de la cadastru, judecatori și angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, au pus umarul la o escrocherie cu un teren de 12.500 de metri patrați din Sectorul 1 al Capitalei.…

- Una dintre componentele importante ale PNRR o constituie alocarea a 8,5 miliarde de euro, circa 27% din totalul sumelor atrase, modernizarii infrastructurii de transport rutier și feroviar. Pentru Moldova, prioritare sunt autostrazile. Astfel, 300 de kilometri de autostrada vor fi construiți pe tronsoanele…