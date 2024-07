Stiri pe aceeasi tema

- O ilustrație a primei editii Harry Potter a fost adjudecata cu aproape doua milioane de dolari. Potrivit Casei Sotheby’s, este cel mai scump articol Harry Potter vandut vreodata la o licitație. Acuarela a fost realizata de Thomas Taylor in 1997. Il infatiseaza pe Potter in fata trenului Hogwarts Express,…

- "A fost un plan pentru a o susține pe Kovesi pentru alegerile prezidențiale. Se pregatisera deja multe lucruri, se pregatise terenul ca sa-și lanseze candidatura, insa planul a fost dejucat, in special de dvs. care ați venit cu dezvaluirile despre Coldea. Eu cred ca planul acesta vizavi de candidatura…

- Dorin Cocoș a vorbit la Realitatea PLUS, in emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderata de Anca Alexandrescu, despre condamnarea lui Dan Voiculescu. Omul de afaceri a spus ca gruparea Coldea a fost responsabila de incarcerarea fondatorului Antenelor, care nu ar fi fost facuta la ordinul lui Traian…

- „Este inca o confirmare ca ceea ce am spus este perfect adevarat, procurorii au folosit metoda „follow the money” și ușor, ușor incepe sa iasa la iveala un sablon, sunt similitudini”, a spus Anca Alexandrescu, realizator Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS.Anca Alexandrecu: „Aceasta caracatița…

- La ora 21:00 Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP in anii 90 si fost consilier al lui Mircea Geoana, da de pamant cu generalii corupți care au pus bazele statului paralel. Va dezvalui exact cum Coldea voia sa puna mana pe intreaga Romanie, cum punea sub supraveghere inclusiv șefi ai Armatei. Arunca bomba…

- Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a facut dezvaluiri bomba despre caracatița plina de funcționari publici din spatele lui Piedone Jr., dar și despre modul in care ei promoveaza un candidat, deși nu se știe daca sunt suspendați din aceasta activitate.

- Marele papușar din umbra Florian Coldea și rețeaua sa de infractori sunt demascați complet de Anca Alexandrescu. Avem noi inregistrari-bomba despre cum erau aranjate dosarele in interesul caracatiței lui Coldea.TOCACI: Bai, n-am timp. N-am timp sa vorbesc cu Florian acum. Este o chestie de onoare pe…

- "In aceasta seara voi prezenta probe suplimentare, inregistrari suplimentare care vor dovedi ca tot ve am spus de-a lungul timpului in legatura cu legatura dintre Romprest - oamenii de la Romprest - si Florian Coldea e foarte clara.Acest Tocaci este un fost apropiat al lui Florian Walter, astazi apropiat…