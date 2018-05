Stiri pe aceeasi tema

- Anunt bomba facut de procurorii care se ocupa de plangerea penala impotriva premierului Viorica Dancila. Daniel Horodniceanu, seful DIICOT, le-a declarat jurnalistilor Antena 3 ca "procedural, textul plangerii nu poate fi facut public". Stim doar ca plangerea a fost preluata de sectia…

- Liviu Dragnea a criticat din nou acuzațiile facute de Ludovic Orban la adresa premierului Romaniei. Șeful PSD a spus ca acuzația de inalta tradare este “dementa”. Președintele social-democraților a mai replicat și ca textul plangerii a fost facut la Cotroceni. Liviu Dragnea a declarat ca acuzația de…

- Mihai Gadea a analizat, joi, la "Sinteza zilei" razboiul politic din Romania, un conflict care a ajuns la cel mai mare nivel de pana acum. "E oficial! Suntem in plin razboi. Iar razboiul a atins cote absolut alarmante. Ce-am vazut in ultimele ore la București este dincolo de cuvinte, este…

- Mircea Badea a afirmat pe pasa cu emisiunea "100 de minute" ca e foarte bine ca liderul PNL Ludovic Orban i-a facut plangere penala premierului Viorica Dancila și a oferit și argumentele sale: "Sunt fan. Bravo! E foarte bine ca a facut plangere penala pentru ca ne confirma noua 100% in tot…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat o lista intreaga de minciuni, a opinat liderul PSD, Liviu Dragnea, luni seara, la Antena 3. „Dupa parerea mea, ceea ce face președintele Iohannis de o perioada de timp poate intalni elementele unui atac la siguranța naționala”, a spus Liviu Dragnea la…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a analizat, in ediția de duminica a emisiunii "Sinteza zilei", cererea de demisie adresata public de președintele Klaus Iohannis premierului Viorica Dancila. "Nu vad de ce ar trebui macar sa discutam acest lucru (n.r. demisia premierului Dancila).…

- Jurnalistul Dumitru Carstea, martorul care arunca bomba in curtea lui Kovesi Jurnalistul Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, a avut, joi seara, pe posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, doua interventii care arunca bomba in curtea Laurei Codruta Kovesi. Acesta a declarat in cadrul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea este invitatul lui Mihai Gadea la emisiunea „Sinteza zilei”. Urmarește LIVE interviul cu liderul PSD De ce a fost Congres PSD? Dragnea: Era un an de la guvernare, o...