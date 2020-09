Ediție de pandemie pentru Festivalul Internațional Lugoj Clasic. Cea de-a V-a ediție îmbină evenimente live cu transmisii online Festivalul Internațional Lugoj Clasic va avea loc in acest an in perioada 16-24 septembrie și va imbina evenimentele live cu transmisii online. „Actul artistic, fie ca este vorba de domeniul artelor vizuale, de muzica sau teatru, traiește și se manifesta sub influența mediului inconjurator și se pliaza pe contemporanul unei societați mereu in schimbare. In […] Articolul Ediție de pandemie pentru Festivalul Internațional Lugoj Clasic. Cea de-a V-a ediție imbina evenimente live cu transmisii online a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

