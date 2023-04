Ediție aniversară a Târgului ONG-urilor de la Tg.Mureș Evenimentul intitulat „Impreuna pentru comunitate" va avea loc in centrul municipiului Tg. Mureș, in perioada 11-13 mai. Sunt așteptate sa participe la ediția din acest an, a XX-a, intre 30 și 50 de organizații nonguvernamentale, termenul de inscriere fiind 30 aprilie. Majoritatea ONG-urilor sunt din domeniile social, medical, educațional cultural, sportiv sau de mediu, a [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Roteni, din comuna Acațari, portile de la casele unde stau fete nemaritate sunt impodobite cu flori. Portile se impodobesc in Ziua de Paste, inainte ca familia sa merga la biserica. Apoi baietii vin sa stropeasca fetele si sunt rasplatiti cu dulciuri. "Batista, ciocolata, unii dau si…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri seara, in jurul orei 22.30, in apartamentul unui bloc cu patru etaje, de pe strada 1 Decembrie 1918 din Tarnaveni. Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul doi, dintr-un bloc cu patru etaje. "Pompierii au localizat incendiul,…

- UPDATE ORA 15: Cateva sute de etnici maghiari sunt adunați la aceasta ora (15,00) la Statuia lui Petofi Sandor de pe strada Calarașilor din Tg.Mureș in cadrul ceremoniilor care marcheaza Ziua Maghiarilor de Pretutindeni și aniversarea a 200 de ani de la nașterea poetului si revolutionarului pasoptist…

- Echipaje medicale, pompieri si politie intervin, joi, la un grav accident de circulatie produs in judetul Cluj. Sapte persoane au fost ranite, una fiind resuscitata. Victima a fost declarata decedata. Alte trei victime, conștiente și cooperante, vor fi transportate la spital de ambulanțe SMURD și SAJ.…

- La Reghin, pe scena Casei de Cultura „Dr. Eugen Nicoara", va rasuna, astazi, cantecul popular din Caraș Severin, Arad și Bihor. De la ora 16,00, reghinenii sunt invitați la spectacolul aniversar dedicat celor 65 de ani de Radio Tg.Mureș și celor 20 de ani de cariera artistica de care se bucura realizatorul…

- Dupa tradiția populara, pe 2 februarie ursul iese din barlog și cu acest prilej se fac previziuni meteorologice. Astfel, daca afara e soare și ursul iși vede umbra, el se sperie, se intoarce in barlog, și va mai sta acolo inca șase saptamani, cat va mai ține iarna. Insa, in "predicția" lor de astazi…

- Incepand de ieri, autobuzele electrice achiziționate de Primarie circula in municipiu doar pentru testare, urmand ca in maximum doua saptamani sa intre in funcțiune pentru calatori. Autobuzele nu transporta pasageri, doar cartografiaza specificul traficului din oraș, iar șoferii sunt instruiți pentru…

- Pompierii militari din cadrul Secției Sarmașu au fost solicitați sa intervina vineri, 20 ianuarie 2023, in jurul orei 14.40, la un accident rutier produs in localitatea Sarmașu. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…